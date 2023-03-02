Manisa'da bir çiftçinin tarlasında öldürülmesiyle ilgili 2 kişi tutuklandı Güncel Haberler Manisa'nın Salihli ilçesinde bir çiftçinin, tarlasında tabancayla öldürülmüş halde bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan baba ile oğlu tutuklandı. Manisa'nın Salihli ilçesinde bir çiftçinin, tarlasında tabancayla öldürülmüş halde bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan baba ile oğlu tutuklandı. Dün, Yeşilova Mahallesi yakınlarındaki tarlasına çalışmaya giden Mehmet Karakaya'nın (42) tabancayla 3 el ateş edilerek öldürülmesinin ardından çalışma başlatan jandarma ekipleri, şüpheliler baba Ahmet ile oğlu Sinan Dolaman'ı gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen baba ile oğlu tutuklandı. Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde maktul Karakaya ile aralarında hayvan otlatma nedeniyle husumet bulunduğunu söyledikleri öğrenildi. Kaynak: AA / Güncel Mehmet Karakaya Jandarma Salihli Manisa Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Manisa'da bir çiftçinin tarlasında öldürülmesiyle ilgili 2 kişi tutuklandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.