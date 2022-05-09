Manisa'da bir çiftçi tarlasına giren sürücüden şikayetçi oldu - Haberler

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Manisa'da bir çiftçi tarlasına giren sürücüden şikayetçi oldu

AA - Ahmet Bayram - Güncel
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Manisa'da bir çiftçi tarlasına giren sürücüden şikayetçi oldu

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde bir çiftçi, tarlasına devrilerek asma fidelerine ve çardağına zarar veren aracın sürücüsünden şikayetçi oldu.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde bir çiftçi, tarlasına devrilerek asma fidelerine ve çardağına zarar veren aracın sürücüsünden şikayetçi oldu.

Alınan bilgiye göre, R.G'nin (29) kullandığı resmi bir kuruma ait 06 BIF 564 plakalı hafif ticari araç, Bakır Mahallesi Harta mevkisinde H.A'ya (77) ait tarlaya devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kırkağaç Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan sürücü R.G'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan H.A, kaza esnasında tarlasındaki asma fidelerine ve çardağına zarar verdiği için sürücü R.G'den şikayetçi oldu.

AA / Ahmet Bayram - Güncel

Kırkağaç, Tragger, Çiftçi, Manisa, Güncel, Haberler

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