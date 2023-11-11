Manisa'da binlerce litre sahte alkol ele geçirildi

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Akhisar ve Turgutlu ilçelerinde 14 ayrı adrese düzenledikleri operasyonla binlerce litre sahte alkol ele geçirilirken 12 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ile Akhisar ve Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlıklarının yaptığı istihbari çalışmalar sonucunda 14 ayrı adrese eş zamanlı arama yapıldı.

Yapılan aramalarda, 6 bin 230 litre sahte alkol, bin 200 litre el yapımı şarap, 60 litre sahte rakı, 20 litre sahte viski, 10 litre etil alkol, 2 şişe (200 ml) anason aroma verici ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda yakalanan 12 şüpheli hakkında da adli soruşturma başlatıldığı açıklandı. - MANİSA