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Manisa'da bin 440 yurttaş tahliye edildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Manisa'da devam eden orman yangınında bin 440 yurttaşın tahliye edildiğini ve yangının söndürme çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

(ANKARA)- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya üç gündür orman yangınının sürdüğü Manisa'da bin 440 yurttaşın tahliye edildiğini ve yangını söndürme çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

X hesabından açıklama yayımlayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 3 gündür orman yangınının sürdüğü Manisa'da bin 440 yurttaşın tahliye edildiğini, yangını söndürme çalışmalarının ise sürdüğünü açıkladı. Yangının yerleşim yerlerini tehdit ettiğini kaydeden Yerlikaya, yurttaşların tahliye edildiği mahalle ve köyleri şöyle duyurdu:

"Manisa'nın Gördes ve Salihli ilçelerinde meydana gelen orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangının yerleşim yerlerini tehdit etmesi sebebiyle AFAD, Jandarma ve Polisimizin koordinesinde; Karayakup Köyü 60, Yeniköy Mahallesi 260, Kale Mahallesi 200, Kemer Mahallesi 400, Kurttuhan Mahallesi 270 ve Hacıhıdır Köyünden 250 vatandaşımız olmak üzere toplam 1.440 vatandaşımız tahliye edildi. Yangını söndürme çalışmaları devam etmektedir. Yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel

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