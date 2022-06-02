Manisa'da bıçaklı saldırıda 1 kişi yaralandı - Haberler

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Manisa'da bıçaklı saldırıda 1 kişi yaralandı

AA - Serkan Özcan - Güncel
Manisa'da bıçaklı saldırıda 1 kişi yaralandı

Yunusemre ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Yunusemre ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Ayni Ali Mahallesi Kenzi Caddesi'nde 3 kişiyle tartışan Ferhat Eroğlu (23), tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eroğlu, ilk müdahalesinin ardından Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Ekipler, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

AA / Serkan Özcan - Güncel

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