Manisa'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı - Haberler

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Manisa'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

AA - Serkan Özcan - Güncel
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Manisa'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, bıçaklı kavgada 2 kişi birbirini yaraladı.

YUNUSEMRE, MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, bıçaklı kavgada 2 kişi birbirini yaraladı.

Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen R.K. (20) ve M.Y. (22), Fatih Mahallesi'nde karşılaştı. İkili arasında başlayan sözlü münakaşa daha sonra kavgaya dönüştü.

Birbirini bıçakla yaralayan R.K ve M.Y, ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, devriye görevi esnasında 2 araçta bir miktar metamfetamin ele geçirdi, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

AA / Serkan Özcan - Güncel

Yunusemre, Manisa, Fatih, Güncel, Haberler

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