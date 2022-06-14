Manisa'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

AA - Serkan Özcan - Güncel
 - Güncelleme:
Manisa'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Paşa Mahallesi 13 Sokak'ta, aralarında husumet bulunan İzzet K. (22) ile Armağan Ö. (35) tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İzzet K. bıçakla yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırılan İzzet K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan Armağan Ö. polis ekiplerince evinde yakalandı.

AA / Serkan Özcan - Güncel

Akhisar Manisa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title