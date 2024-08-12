Manisa'da bıçaklı kavga: 1 kişi tutuklandı

Manisa'da bıçaklanan kişi ile onu otomobille hastaneye götürmek isterken kaza yapan arkadaşı yaralandı. Kavgayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yunusemre ilçesi Barbaros Mahallesi Fatış Tımarı mevkisinde iki grup arasında bıçaklı kavga çıktı.

Kavgada bıçaklanan M.Ş. yaralandı. Arkadaşı M.Ş'yi hastaneye götürmek isteyen Ü.G'nin kullandığı otomobil yolda aydınlatma direğine çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarılan Ü.G. ve M.Ş. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, kavgaya ilişkin 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 9'u emniyetteki ifadelerinin ardından salıverildi. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden biri savcılıktan serbest bırakılırken, A.Y. (24) tutuklandı.