Manisa'da bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.
Arda Mahallesi Avnigemicioğlu Caddesi üzerinde Ahmet E ile iddiaya göre kendisinden sigara isteyen 3 kişi arasında kavga çıktı.
Bıçakla yaralanan Ahmet E, ambulansla Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kaçan şüphelilerin için yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel