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Manisa'da bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

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Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.

Arda Mahallesi Avnigemicioğlu Caddesi üzerinde Ahmet E ile iddiaya göre kendisinden sigara isteyen 3 kişi arasında kavga çıktı.

Bıçakla yaralanan Ahmet E, ambulansla Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaçan şüphelilerin için yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel

Manisa kavga Güncel Haberler

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