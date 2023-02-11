Manisa'da bıçakla yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı Güncel Haberler Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 16 yaşındaki kız bıçakla yaralandı. Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 16 yaşındaki kız bıçakla yaralandı. Tunca Mahallesi İzmir Caddesi'nde kimliği tespit edilemeyen bir kişiyle tartışan A.C. (16) bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. A.C'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Ekipler, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Kaynak: AA / Güncel Manisa İzmir Güncel Haberler

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