Manisa'da besi çiftliğinde çıkan yangın söndürüldü - Haberler

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Manisa'da besi çiftliğinde çıkan yangın söndürüldü

AA - İrfan Anlayanoğlu - Güncel
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Manisa'da besi çiftliğinde çıkan yangın söndürüldü

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde bir besi çiftliğinde yangın çıktı.

AHMETLİ, MANİSA (AA) - Manisa'nın Ahmetli ilçesinde bir besi çiftliğinde yangın çıktı.

Alahıdır Mahallesi'nde Mehmet Ak'a ait besi çiftliğinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti.

Söndürülen yangında hayvanlar zarar görmezken 15 ton saman balyası ve 2 ton hayvan yeminin kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

AA / İrfan Anlayanoğlu - Güncel

Mehmet Ak, Ahmetli, Yangın, Manisa, Güncel, Haberler

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