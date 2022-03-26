Manisa'da besi çiftliğinde çıkan yangın söndürüldü

AHMETLİ, MANİSA (AA) - Manisa'nın Ahmetli ilçesinde bir besi çiftliğinde yangın çıktı.

Alahıdır Mahallesi'nde Mehmet Ak'a ait besi çiftliğinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti.

Söndürülen yangında hayvanlar zarar görmezken 15 ton saman balyası ve 2 ton hayvan yeminin kullanılamaz hale geldiği belirtildi.