Manisa'da Bayhan Konseri Coşkusu

Manisa'da Bayhan Konseri Coşkusu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'da düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde ünlü sanatçı Bayhan, binlerce hayranıyla buluşarak unutulmaz bir konser verdi. Bayhan, konserdeki performansı ve samimi konuşmalarıyla izleyicileri mest etti.

Manisa'da Bayhan rüzgarı esti

MANİSA - T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin ikinci durağı olan Manisa'da sahne alan ünlü sanatçı Bayhan, Manisalıların yoğun ilgisiyle karşılandı.

Sevilen sanatçı Bayhan, Manisa Kültür Yolu Festivali kapsamında Perşembe Pazarı Otopark Alanı'nda verdiği konserde on binlerce hayranıyla buluştu. "Tiryakinim", "Seninle Olmak Var Ya", "Tutamıyorum Zamanı", "Mavi Mavi", "Akdeniz Akşamları" gibi sevilen eserleri kendine özgü yorumuyla okuyan Bayhan, sahnede yaptığı konuşmada, askerliğini Manisa'da yaptığını belirterek, "Bugün çok önemli bir gün. Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne beni sizlerle buluşturduğu için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Konserin bir bölümünde de sahneden inerek seyircilerin arasında şarkılarını söyleyen Bayhan, merhum sanatçı Ferdi Tayfur'dan "İçim Yanar" şarkısını da seslendirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Putin-Trump görüşmesinin saati belli oldu

Beklenen görüşme için saat verildi
DEM heyeti, siyasi partiler turuna başladı! İlk ziyaret DEVA'ya

Öcalan ile görüşme sonrası DEM Parti'den yeni hamle
Tapu işlemlerinde alıcı ve satıcılar için yeni zorunluluk geliyor

Tapuda yeni uygulama başlıyor! Herkes için zorunlu
Hakan Çalhanoğlu'nun takımı şampiyonluk fırsatını elinin tersiyle itti

Hakan'a büyük şok! Takımı şampiyonluk fırsatını elinin tersiyle itti
Türkiye'de maaşlardan ev kiralarına ayrılan pay rekora koşuyor

İşte Türkiye'de maaşların en çok harcandığı alan
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray formaları satışa sundu: İşte 5 yıldızlı yeni logo

Galatasaray formaları satışa sundu: İşte 5 yıldızlı yeni logo
Büyük buluşma gerçekleşti! Neslihan Teyze ve Osimhen bir arada

Büyük buluşma gerçekleşti! Osimhen'e söyledikleri gündem oldu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Maydonoz Döner'in 6 şubesinden FETÖ'ye 7,6 milyon lira

Maydonoz Döner'le ilgili olay rapor! Aktarılan para dudak uçuklattı
New York Times Meydanı'nda görkemli mehteran konseri

Dünyaca ünlü meydanda görkemli mehteran konseri
Yunanistan'da deprem paniği! Okullar tatil edildi

Komşuda deprem paniği! Okullar tatil edildi
Türkiye ve ABD'nin Suriye toplantısı yarın

Türkiye ve ABD masaya oturuyor! Toplantıda tek konu ele alınacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.