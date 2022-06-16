Manisa'da bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü
AA - Ahmet Bayram - Güncel
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Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Eren Herdem'in (21) kullandığı 34 EMK 406 plakalı motosiklet, Akhisar- Balıkesir kara yolunun Kırkağaç ilçesi geçişi İlyaslar Mahallesi kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak, bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine ambulans, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.
Yapılan kontrolde motosiklet sürücüsünün kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Herdem'in cenazesi, incelemenin ardından morga kaldırıldı.
AA / Ahmet Bayram - Güncel