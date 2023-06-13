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Manisa'da bariyere çarpan yolcu otobüsünün muavini öldü

Manisa'da bariyere çarpan yolcu otobüsünün muavini öldü

Güncel Haberler

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde bariyere çarpan yolcu otobüsünün muavini hayatını kaybetti.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde bariyere çarpan yolcu otobüsünün muavini hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Y.K. idaresindeki Varan Turizm'e ait 06 VT 386 plakalı yolcu otobüsü, İstanbul- İzmir Otoyolu Kırkağaç ilçesi geçişinde bariyere çarptı.

İhbar üzerine sağlık, polis ve jandarma ekibi bölgeye sevk edildi.

Sağlık ekipleri otobüsün muavini Bektaş Algül'ün kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Sürücü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Güncel

Varan Turizm Kırkağaç Manisa İzmir Güncel Haberler

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