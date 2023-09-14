Manisa'da bandrolsüz tütün operasyonu

Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Turgutlu yolu üzerinde yapılan uygulama noktasında durdurulan bir araç içerisinde 195 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Turgutlu yolu üzerinde bulunan uygulama noktasında durdurulan bir araç içinde 195 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce, 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet' suçunun önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda; Şehzadeler ilçesi girişindeki Turgutlu yolu uygulama noktasında K.Ç. isimli şahsın idaresindeki araç durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramada araç içerisinde 195 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli K.Ç. hakkında adli tahkikatın başlatıldığı açıklandı. - MANİSA