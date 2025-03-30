Manisa'da Balkonundan Düşen Kadın Hastanede Hayatını Kaybetti
Manisa'nın Salihli ilçesinde 27 yaşındaki H.A, apartmanının 4. katındaki balkondan düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç kadın, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Manisa'nın Salihli ilçesinde, bir apartmanın 4. katındaki balkondan düşen kadın kaldırıldığı hastanede öldü.
Sağlık Mahallesi Şüheda Caddesi'ndeki apartmanda yaşayan 27 yaşındaki H.A, dün akşam henüz belirlenemeyen bir nedenle 4. kattaki evinin balkonundan zemine düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan H.A. daha sonra Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi.
H.A, hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel