Manisa'da bahçelerinde Hint keneviri yetiştiren 2 kişi yakalandı Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bahçelerinde Hint keneviri yetiştiren 2 kişi gözaltına alındı. Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bahçelerinde Hint keneviri yetiştiren 2 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Nurlupınar Mahallesinde bir ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri M.A. (37) ve V.A'nın (31) evlerine operasyon düzenledi. Evlerin bahçelerinde yapılan aramalarda 73 kök Hint keneviri ve 250 gram kubar esrar ele bulundu. Gözaltına alınan M.A ve V.A'nın işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. AA / Serkan Özcan - Güncel Münir Karaloğlu Şehzadeler Manisa Güncel Haberler

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