Babasını kazara yaraladığı iddia edilen kişi gözaltına alındı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Babasını kazara yaraladığı iddia edilen kişi gözaltına alındı

AA - Serkan Özcan - Güncel
 - Güncelleme:

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, babasını temizlediği tabancasının ateş alması sonucu yaraladığı öne sürülen kişi gözaltına alındı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, babasını temizlediği tabancasının ateş alması sonucu yaraladığı öne sürülen kişi gözaltına alındı.

İddiaya göre, Kuşlubahçe Mahallesi 4224 Sokak'ta oturan Şener D'nin, temizlediği tabancasının ateş alması sonucu babası Yener D. bacağından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan baba, Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Gözaltına alınan Şener D'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

AA / Serkan Özcan - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title