Babasını kazara yaraladığı iddia edilen kişi gözaltına alındı - Haberler

Babasını kazara yaraladığı iddia edilen kişi gözaltına alındı
AA - Serkan Özcan - Güncel
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, babasını temizlediği tabancasının ateş alması sonucu yaraladığı öne sürülen kişi gözaltına alındı.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, babasını temizlediği tabancasının ateş alması sonucu yaraladığı öne sürülen kişi gözaltına alındı.
İddiaya göre, Kuşlubahçe Mahallesi 4224 Sokak'ta oturan Şener D'nin, temizlediği tabancasının ateş alması sonucu babası Yener D. bacağından yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan baba, Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Gözaltına alınan Şener D'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
AA / Serkan Özcan - Güncel