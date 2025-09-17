Haberler

Manisa'da Azot Tankı Patladı, Yangın Palet Fabrikasına Sıçradı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde azot tankının patlaması sonucu çıkan yangın palet fabrikasına sıçradı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

AZOT TANKI PATLADI, ALEVLER PALET FABRİKASINA SIÇRADI

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki palet fabrikasındaki yangına; 112 Acil Çağrı Merkezi'ne işçilerin yaptığı ihbarın ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler, Manisa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) ve toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürerken; yangının bitişikte bulunan kükürt fabrikasındaki azot tankının henüz belirlenemeyen bir nedenle patlaması sonucu çıktığı ve alevlerin palet fabrikasına sıçradığı tespit edildi.

Haber: Ersan ERDOĞAN/MANİSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
