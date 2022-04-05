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At arabalı hırsızlar yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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At arabalı hırsızlar yakalandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde at arabasıyla bir depodan 15 bin lira değerinde elektrik dinamosu ve elektrik panosu çaldığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde at arabasıyla bir depodan 15 bin lira değerinde elektrik dinamosu ve elektrik panosu çaldığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

Salihli'nin Barış Mahallesi'nde bir depodan 15 bin lira değerinde 4 adet elektrik dinamosu ve 2 adet elektrik panosu çalındığı ihbarı üzerine polis, bölgede çalışma başlattı. Güvenlik kameraları aracılığı ile yapılan incelemede hırsızlık şüphelilerinin D.Ş. ve D.Ş. olduğu tespit edilerek, yakalandı. Şüphelilerin olayda kullandıkları at arabası Salihli Belediyesi'ne teslim edilerek trafikten men edildi.

Şüpheliler hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan adli tahkikat başlatıldı.

(Behzat Akcan/ İHA)

At arabalı hırsızlar yakalandı

At arabalı hırsızlar yakalandı

At arabalı hırsızlar yakalandı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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