Manisa'da asker dolandırıcıları yakalandı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde askere gideceklerini söyleyerek vatandaşlardan para toplayan 2 kişi polis ekiplerince yakalandı. Dilencilikten elde edilen paraya el konulurken, 2 kişiye idari para cezası kesildi.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde askere gideceklerini söyleyerek vatandaşlardan para toplayan 2 kişi polis ekiplerince yakalandı.
Vatandaşlardan askere gideceğini ve kimsesinin olmadığını söyleyerek para toplayan 2 kişi polis ekipleri tarafından cumartesi pazarında ele geçirildi. Dilencilikten elde edilen paraya el konulurken, 2 kişiye idari para cezası kesildi.