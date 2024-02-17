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Manisa'da asker dolandırıcıları yakalandı

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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde askere gideceklerini söyleyerek vatandaşlardan para toplayan 2 kişi polis ekiplerince yakalandı. Dilencilikten elde edilen paraya el konulurken, 2 kişiye idari para cezası kesildi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde askere gideceklerini söyleyerek vatandaşlardan para toplayan 2 kişi polis ekiplerince yakalandı.

Vatandaşlardan askere gideceğini ve kimsesinin olmadığını söyleyerek para toplayan 2 kişi polis ekipleri tarafından cumartesi pazarında ele geçirildi. Dilencilikten elde edilen paraya el konulurken, 2 kişiye idari para cezası kesildi.

Kaynak: AA / Güncel

Manisa Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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