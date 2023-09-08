Manisa'da Asayiş Uygulamalarında Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen asayiş uygulamalarında çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde gerçekleştirilen uygulamalarda 10 bin 71 şahıs sorgulandı, 7 aranan şahıs yakalandı ve 78 adet sentetik ecza ile diğer uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen asayiş uygulamalarında çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde asayiş uygulamaları yapıldı. Başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması varsa suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik düzenlenen uygulamalarda 124 ekip 264 personel yer aldı.

Uygulamalarda 10 bin 71 şahıs sorgulandı, 7 aranan şahıs yakalandı, 506 araç denetlenirken 7 araç sürücüsüne 6 bin 853 TL para cezası uygulandı, 2 araç da trafikten men edildi. Öte yandan uygulamada 78 adet sentetik ecza, 1,55 gram skunk maddesi, 0,94 gram Esrar maddesi ele geçirildi, 5 şahsa da adli işlem yapıldı 1 kimliksiz yabancı uyruklu şahıs yakalanarak gerekli işlem yapıldı. - MANİSA