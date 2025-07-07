Manisa'da Asayiş Uygulamalarında 20 Kişi Yakalandı

Manisa'da Asayiş Uygulamalarında 20 Kişi Yakalandı
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Manisa'da gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 11 kişi yakalandı. Hükümlüler cezaevine gönderildi, diğer şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

Manisa'da asayiş uygulamasında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 11 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 5-6 Temmuz'da kent genelinde denetimler gerçekleştirdi.

Uygulamalarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 11 kişi yakalandı.

Hükümlüler cezaevine gönderilirken, diğer 11 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel
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