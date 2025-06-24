Manisa'da Asansör Motorunda Yangın: 65 Yaşındaki Adam Dumandan Etkilendi

Manisa'da Asansör Motorunda Yangın: 65 Yaşındaki Adam Dumandan Etkilendi
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir apartmanın asansör motorunda çıkan yangında 65 yaşındaki Turgay Kalan asansörde mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürüp Kalan'ı kurtardı. Kalan, dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir apartmanın asansör motorunda çıkan yangında, 65 yaşındaki kişi dumandan etkilendi.

2. Anafartalar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki Giritligil Apartmanı'nda, asansörün makine odasında bulunan motor bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bu sırada 65 yaşındaki Turgay Kalan asansörde mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürüp Kalan'ı kurtardı.

Dumandan etkilenen Kalan, hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel
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