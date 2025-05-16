Manisa'da Arkadaş Tarafından Bıçakla Yaralanma Olayı

Manisa'da Arkadaş Tarafından Bıçakla Yaralanma Olayı
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, şakalaşan iki arkadaş arasında çıkan bir tartışma sonrasında biri bıçakla yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, olay yerinden kaçan şüpheli gözaltına alındı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde arkadaşı tarafından bıçakla yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, E.A, 2. Anafartalar Mahallesi 1620 Sokak'ta şakalaştığı arkadaşı S.B. tarafından bıçaklandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ambulansla Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel
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