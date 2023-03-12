Manisa'da arkadaş kavgasında 1 kişi öldü

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde arkadaşlar arasında çıkan kavgada 32 yaşındaki kişi, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesi'nde S.A'ya ait evde alkol alan ve arkadaş oldukları belirlenen F.K (47), A.E (35), M.S.Ş (36) ve Çetin Ceviz (32), arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Çetin Ceviz, bıçakla ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Ceviz'in hayatını kaybettiği belirledi.

Polis, evde bulunan S.A, F.K, A.E. gözaltına aldı. Olay yerinden kaçan M.S.Ş ve ona yardım ettiği öne sürülen M.G. ise kovalamaca sonucu yakalandı.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.