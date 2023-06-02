Manisa'da arazi anlaşmazlığı kavgasında 1 kişi yaralandı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, G.D. (58) ile aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet olduğu iddia edilen H.G. (51), Çavuşlar Mahallesi'nde tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine G.D. yanındaki tabancayla H.G'yi ayağından yaraladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, H.G'yi Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Şüpheli G.D. ise gözaltına alındı.