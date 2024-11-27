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Manisa'da aranan zanlının açtığı ateşte 1 jandarma yaralandı

Manisa'da aranan zanlının açtığı ateşte 1 jandarma yaralandı
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Manisa'nın Saruhan ilçesinde düzenlenen operasyonda, aranan şüphelinin ateş açması sonucu 1 jandarma personeli yaralandı.

Manisa'nın Saruhan ilçesinde düzenlenen operasyonda, aranan şüphelinin ateş açması sonucu 1 jandarma personeli yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Saruhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dilek Mahallesi Şehit Şevket Kolonkaya Caddesi'nde ikamet eden ve çeşitli suçlardan aranan şüpheli G.K'nin yakalanması için operasyon başlattı.

İkamete gelen jandarma personeline G.K'nin ateş etmesi üzerine çatışma çıktı.

Çatışmada 1 jandarma personeli yaralandı.

Akhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, buradaki müdahalenin ardından Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Ekipler, şüpheli G.K'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel
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