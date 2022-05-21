Manisa'da arama kurtarma ekipleri Spil Dağı'nda eğitim yaptı - Haberler

Manisa'da afet ve acil durumlarda arama ve kurtarma faaliyeti yapan kamu kurumu ile sivil toplum kuruluşlarından yaklaşık 500 kişi, Spil Dağı Milli Parkı'nda düzenlenen "eğitim kampı" ile afetlere hazırlandı.

AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda, milli parkın "At Alanı" mevkisinde düzenlenen kampta, katılımcılara 11 eğitim istasyonunda yangın, ilk yardım, arama kurtarma, afet farkındalık, psikososyal destek, enkaz ve haberleşme ile doğada yön bulma konularında eğitim verildi.

Eğitimlere ilişkin uygulamaların da yapıldığı kampta, düzenlenen tatbikatlar gerçeğini aratmadı.

Tatbikatta senaryo gereği, gece göçen bir evin altında kalanları kurtarmaya giden ekipler, yakınları göçük altında olan ev sakinlerinin baskısı altında enkazda arama kurtarma çalışması yaptı. Göçük altında kalan kadın, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Kamp alanını ziyaret eden Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, eğitime 4 kamu kurumu ile sivil toplum kuruluşlarının katıldığını belirterek, "Bir afet anında kamu kuruluşlarımız ile arama kurtarma faaliyetlerinde gönüllü sivil toplum kuruluşlarımız birlikte çalışmak durumundalar. Bu kamp, bu kuruluşlarımızın hem birlikte uyumlu çalışması hem de her kurumun kendi alanında gönüllülerine eğitim vermesi için düzenleniyor." dedi.

Karadeniz, kampa ilginin yoğun olduğunu dile getirerek, "İnşallah burada öğrendiklerine ihtiyaç duyulmaz. Ama ihtiyaç olursa da her yönden afet durumuna hazır olmak durumundayız. Bugün burada bu hazırlıkların en üst düzeyde yapılıyor olmasını görmek beni memnun etmiştir." diye konuştu.

AFAD İl Müdürü Güray Karakaya da "Afete Hazır Türkiye" hedefi doğrultusunda düzenledikleri kampta alanında uzman personelin gönüllülere bilgi ve tecrübesini aktardığını kaydetti.

Yarın sona erecek kampa, AFAD ekiplerinin yanı sıra UMKE, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Orman Bölge Müdürlüğü ile Türk Kızılay Manisa, AKUT Manisa, Manisa Telsiz Radyo Amatörleri ve Arama Kurtarma Derneği (MAT), İHH Arama Kurtarma, TAMGA Arama Kurtarma, ANDA Derneği gibi sivil toplum kuruluşlarından ekipler ve öğrenciler katıldı.