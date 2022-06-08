Manisa'da arama kaydı olan 141 kişi yakalandı - Haberler

Manisa'da arama kaydı olan 141 kişi yakalandı Manisa'da çeşitli suçlardan arama kaydı olan 141 kişiden 95'i tutuklandı. Manisa'da çeşitli suçlardan arama kaydı olan 141 kişiden 95'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 1-7 Haziran tarihleri arasında yakalama kararı olan hükümlüler ve şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda yakalanan alınan 141 kişiden 95 hükümlü tutuklandı. AA / Serkan Özcan - Güncel Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Manisa Güncel Haberler

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