Manisa'da arama kaydı olan 141 kişi yakalandı - Haberler

Manisa'da arama kaydı olan 141 kişi yakalandı
AA - Serkan Özcan - Güncel
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Manisa'da çeşitli suçlardan arama kaydı olan 141 kişiden 95'i tutuklandı.
Manisa'da çeşitli suçlardan arama kaydı olan 141 kişiden 95'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 1-7 Haziran tarihleri arasında yakalama kararı olan hükümlüler ve şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonlarda yakalanan alınan 141 kişiden 95 hükümlü tutuklandı.
AA / Serkan Özcan - Güncel