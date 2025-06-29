Manisa'da Araçta Bir Kişi Ölü Bulundu
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, boş bir arazide aracında hareketsiz bulunan 27 yaşındaki Savaş Ok'un hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir kişi aracında ölü bulundu.
Ilgınköy Mahallesi'ndeki boş arazide araçta bir kişinin hareketsiz durduğunu fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan kontrolde araçtaki Savaş Ok'un (27) hayatını kaybettiği belirlendi.
Ok'un cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.
Kaynak: AA / Özden Doğan - Güncel