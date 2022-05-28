Manisa'da araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti - Haberler

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Manisa'da araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

AA - Serkan Özcan - Güncel
Manisa'da araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Yunusemre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Yunusemre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.

S. N. idaresindeki 35 AKY 755 plakalı araç 75. Yıl Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi Serel kavşağında Osman Çetiner (33) idaresindeki 45 ACL 961 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Çetiner'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Araç sürücüsü S.N. gözaltına alındı.

AA / Serkan Özcan - Güncel

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