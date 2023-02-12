Manisa'da apartmanlardan hırsızlık yaptığı öne sürülen kişi tutuklandı Güncel Haberler Manisa'nın Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde apartmanlardan ayakkabı ve bisiklet çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı. Manisa'nın Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde apartmanlardan ayakkabı ve bisiklet çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde 20'ye yakın apartmandan ayakkabı ve çocuk bisikleti çalındığı ihbarlar üzerine çalışma başlattı. Ekipler, kimliğini belirlediği şüpheli Y.K'yı (42), bir yolcu otobüsünde gözaltına aldı. İşlemin ardından adliyeye sevk edilen Y.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Kaynak: AA / Güncel Emniyet Müdürlüğü Yunusemre Manisa Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Manisa'da apartmanlardan hırsızlık yaptığı öne sürülen kişi tutuklandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.