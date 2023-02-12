Manisa'da apartmanlardan hırsızlık yaptığı öne sürülen kişi tutuklandı
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Manisa'nın Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde apartmanlardan ayakkabı ve bisiklet çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.
Manisa'nın Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde apartmanlardan ayakkabı ve bisiklet çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde 20'ye yakın apartmandan ayakkabı ve çocuk bisikleti çalındığı ihbarlar üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, kimliğini belirlediği şüpheli Y.K'yı (42), bir yolcu otobüsünde gözaltına aldı.
İşlemin ardından adliyeye sevk edilen Y.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Güncel