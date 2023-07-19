Manisa'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çıkan anız yangını hemen yakındaki makilik alana sıçrarken yangın havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alındı.

Yangın Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Badınca Mahallesi'ndeki anızda çıktı. Anızda başlaya yangın hem sıcak havanın hem de rüzgarın da etkisiyle yakınında bulunan makilik alana sıçradı. Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleriyle beraber Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 6 arazöz ve helikopterlerle yangına müdahale edildi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında 5 dönümlük alan zarar gördü. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. - MANİSA