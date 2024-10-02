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Manisa'da Ambulans ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 3 Yaralı

Manisa'da Ambulans ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 3 Yaralı
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Manisa'nın Salihli ilçesinde bir ambulans ile hafif ticari aracın kavşakta çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kaza anı bir araç kamerası tarafından görüntülendi.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde hafif ticari araç ile ambulansın kavşakta çarpıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Ambulanstaki hasta ile refakatçisinin de yaralandığı kaza, bir otomobilin araç kamerası tarafından görüntülendi.

Kaza, dün saat 10.30 sıralarında Gölmarmara- Alaşehir karayolu Salihli Taytan Işıklı Kavşağı'nda meydana geldi. Gölmarmara'dan Denizli yönüne ilerleyen S.F.T.'nin (30) kullandığı 34 ZJ 9844 plakalı ambulans, Köprübaşı'dan Salihli yönüne ilerleyen S.D. (55) yönetimindeki 45 AES 622 plakalı hafif ticari araç ile kavşakta çarpıştı. Kazada, çarpışmanın şiddetiyle devrilen ambulanstaki hasta K.K. (65), refakatçisi N.K. (61) ile hafif ticari araç sürücüsü S.D. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralılardan K.K.'nın durumumun ağır olduğu bildirildi.

Öte yandan kaza anı ise bir otomobilin araç kamerası tarafından görüntülendi. Jandarmanın kazayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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