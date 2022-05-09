Manisa'da ambalaj fabrikasının kazan dairesinde yangın çıktı

YUNUSEMRE, MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, bir ambalaj fabrikasının kazan dairesinde çıkan yangın söndürüldü.

Keçiliköy Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ambalaj üreten bir fabrikanın kazan dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine çok sayıda itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Dumandan etkilenen bir kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesine kaldırıldı.

Yangın ekiplerce söndürüldü.