Manisa'da alkollü ve ehliyetsiz sürücünün karıştığı kazada 4 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa'da alkollü ve ehliyetsiz sürücünün karıştığı kazada 4 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Manisa'da alkollü ve ehliyetsiz sürücünün karıştığı kazada 4 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı

Manisa'nın Kula ilçesinde gece saatlerinde ehliyetsiz ve 23 promil alkollü olduğu öğrenilen 16 yaşındaki bir gencin karıştığı trafik kazasında 4 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde gece saatlerinde ehliyetsiz ve 23 promil alkollü olduğu öğrenilen 16 yaşındaki bir gencin karıştığı trafik kazasında 4 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında İzmir- Ankara D300 karayolu Alparslan Türkeş kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Uşak'tan İzmir istikametine seyir halinde olan, ehliyetsiz ve 23 promil alkollü olduğu öğrenilen 16 yaşındaki H.Y. idaresindeki 34 LH 9445 plakalı Opel marka otomobil ile, kavşaktan şehir içine girmek isteyen İbrahim Öztürk (31) idaresindeki 48 F 3119 plakalı Fiat marka otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle her iki otomobilde hurdaya dönerken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri ağır yaralanan sürücüler H.Y.(16) ile İbrahim Öztürk(31)'e ilk müdahaleyi olay yerinde yapmasının ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Ankara Manisa Uşak Ölü Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title