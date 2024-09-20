Manisa'da Alkollü Sürücü Takla Attı
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, alkollü bir sürücünün park halindeki otomobile çarpması sonucu takla atan araçta sürücünün tedavi edilip taburcu edildiği bildirildi. Sürücünün alkol muayenesinde 2.20 promil alkollü olduğu belirlendi.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde park halindeki otomobile çarpan otomobil takla attı.
S.G'nin kullandığı yabancı plakalı otomobil Uncubozköy Mahallesi Alparslan Türkeş Kavşağında park halindeki bir otomobile çarpıp takla attı.
Sağlık ekiplerince ambulansta ayakta tedavi edilen otomobilin sürücüsü taburcu edilirken yapılan alkol muayenesinde 2.20 promil alkollü olduğu belirlendi.
Sürücü işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.