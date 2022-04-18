Manisa'da akaryakıt istasyondan hırsızlık yapan 4 kişi yakalandı - Haberler

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Manisa'da akaryakıt istasyondan hırsızlık yapan 4 kişi yakalandı

AA - Mehmet Akif Sarıhan - Güncel
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Manisa'da akaryakıt istasyondan hırsızlık yapan 4 kişi yakalandı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir akaryakıt istasyonundan para ve cep telefonu çalan 4 şüpheli Denizli'de yakalandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir akaryakıt istasyonundan para ve cep telefonu çalan 4 şüpheli Denizli'de yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Selimiye Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna ait marketten bir miktar para ile cep telefonu çalındığını ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

İş yerine ait güvenlik kameralarının inceleyen ekipler, otomobille istasyona gelen 4 kişinin hırsızlık sonrası Denizli'ye gittiğini tespit etti.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, çaldıkları para ve cep telefonuyla yakalanan şüpheliler, işlemleri için Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi.

AA / Mehmet Akif Sarıhan - Güncel

Akaryakıt, Hisarcık, Denizli, Manisa, Güncel, Haberler

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