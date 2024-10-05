Üye Girişi
Haberler

Manisa'da Ahır Yangını: 7 Büyükbaş Hayvan Öldü

Manisa'da Ahır Yangını: 7 Büyükbaş Hayvan Öldü
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'da bir ahırda çıkan yangında 7 büyükbaş hayvan hayatını kaybetti. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, hayvanlarını kurtarmak için ahıra giren Gülden Aktürk yaralandı.

MANİSA'da, ahırda çıkan yangında 7 büyükbaş öldü. Hayvanlarını kurtarmak için ahıra giren Gülden Aktürk, yüzünden ve kollarından yaralandı.

Selendi ilçesi kırsal Karabeyler Mahallesi Tefçiler Sokak'taki ahırda, saat 12.00 sıralarında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Alevler kısa sürede ahırın tamamını sardı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Ahırda yapılan kontrolde, 7 ineğin öldüğü belirlendi. Hayvanlarını kurtarmak için ahıra giren Gülden Aktürk'ün ise yüzünde ve kollarında yanıklar oluştu. Hastaneye kaldırılan Aktürk'ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan İsrail'e silah sevkiyatının durdurulması çağrısı

50 bine yakın insan öldükten sonra İsrail'e "Dur" dedi

 2 kadını katleden Semih Çelik'in videosu ortaya çıktı! Anlattıkları tüyler ürpertiyor

2 kadını öldüren psikopatın videosu

 Katledilen İkbal Uzuner'in cenazesinde yürek yakan feryat: Benim bir tane ablam vardı

Katledilen İkbal'in cenazesinde yürek yakan feryat
Hizbullah, Nasrallah'ın varisinden haber alamıyor

Hizbullah, Seyfettin'den haber alamıyor! Herkesin aklında aynı şüphe var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Werder Bremen Freiburg CANLI İZLE şifresiz! Bundesliga Werder Bremen Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç? Bayer Leverkusen Holstein Kiel CANLI İZLE şifresiz! Bundesliga Bayer Leverkusen Holstein Kiel maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç? Yabani CANLI izle! NOW TV Yabani 40. bölüm SON BÖLÜM izleme linki! Osimhen maskesi yasak mı? Osimhen maskesi takmak neden yasak? Düğüm Salonu filmi konusu ne, oyuncuları kim, sonu nasıl bitiyor? Düğüm Salonu filmi ne zaman, nerede çekildi? Düğüm Salonu gerçek mi, yaşanmış mı? Yalan CANLI izle! 5 Ekim Kanal D Yalan 18. bölüm canlı izle! Yalan son bölümde neler oldu SON BÖLÜM? Foça yangın söndü mü SON DAKİKA? İzmir Foça yangın son durum ne 5 Ekim Cumartesi? Semih Çelik VİDEOSU'nda ne diyor, Semih Çelik VİDEOSU İZLE! Kör Nokta final mi yapıyor? Kör Nokta bitiyor mu? Kör Nokta CANLI izle! Kör Nokta 3. bölüm SON BÖLÜM HD kesintisiz izleme linki var mı? Gönül Dağı 148. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, hangi kanalda izlenir?
title