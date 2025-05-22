Manisa'da ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı

MANİSA - Manisa'nın Salihli ilçesinde tırmandığı ağaçta mahsur kalan kediyi yoldan geçmekte olan GDZ Elektrik ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Keli Mahallesi Parkkent Sitesi Kelizafer Spor Parkında bulunan çınar ağacında mahsur kalan kediyi gören vatandaşlar, durumu Mahalle Muhtarı Alim Teker'e haber verdi. Teker'de o esnada yoldan geçmekte olan GDZ Elektrik ekiplerinden yardım istedi. Çınar ağacında mahsur kalan kedi, GDZ Elektrik ekiplerinin yaklaşık 15 dakikalık çalışması sonucunda, bulunduğu yerden kurtarıldı.

Mahsur kaldığı yerden kurtarılan kedi, doğal ortamına salındı.