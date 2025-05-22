Manisa'da Ağaçta Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı

Manisa'da Ağaçta Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı
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Manisa'da Ağaçta Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı
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Manisa'nın Salihli ilçesinde, bir çınar ağacında mahsur kalan kedi GDZ Elektrik ekipleri tarafından kurtarıldı. Mahalle muhtarının ve vatandaşların duyarlılığı sayesinde kedi, yaklaşık 15 dakikalık bir çalışmanın ardından doğal ortamına salındı.

Manisa'da ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı

MANİSA - Manisa'nın Salihli ilçesinde tırmandığı ağaçta mahsur kalan kediyi yoldan geçmekte olan GDZ Elektrik ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Keli Mahallesi Parkkent Sitesi Kelizafer Spor Parkında bulunan çınar ağacında mahsur kalan kediyi gören vatandaşlar, durumu Mahalle Muhtarı Alim Teker'e haber verdi. Teker'de o esnada yoldan geçmekte olan GDZ Elektrik ekiplerinden yardım istedi. Çınar ağacında mahsur kalan kedi, GDZ Elektrik ekiplerinin yaklaşık 15 dakikalık çalışması sonucunda, bulunduğu yerden kurtarıldı.

Mahsur kaldığı yerden kurtarılan kedi, doğal ortamına salındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEHZAT AKCAN - Güncel
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