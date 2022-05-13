Manisa'da ağaçta asılı kalan amatör paraşütçü kurtarıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa'da ağaçta asılı kalan amatör paraşütçü kurtarıldı

AA - Nurullah Kalay - Güncel
 - Güncelleme:
Manisa'da ağaçta asılı kalan amatör paraşütçü kurtarıldı

Manisa'nın Salihli ilçesinde ters hava akımına kapılarak ormanlık alana iniş yapmak zorunda kalan amatör paraşütçü, ekipler tarafından kurtarıldı.

SALİHLİ, MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde ters hava akımına kapılarak ormanlık alana iniş yapmak zorunda kalan amatör paraşütçü, ekipler tarafından kurtarıldı.

Paraşütle uçuş yapan bir kişinin Tirebolu Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda ağaçta asılı kaldığı ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye, AFAD, zabıta ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, paraşütçü Nihat Çökelek'i bulunduğu yerden kurtardı.

Çökelek'in paraşütle Bozdağ'dan atlayış yaptığı ve ormanlık alana inmek zorunda kaldığı öğrenildi.

AA / Nurullah Kalay - Güncel

Ambulans, İtfaiye, Salihli, Manisa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title