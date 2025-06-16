Manisa'da Ağaçla Çarpan Otomobilin Sürücüsü Ağır Yaralandı

Manisa'da Ağaçla Çarpan Otomobilin Sürücüsü Ağır Yaralandı
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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, refüjdeki bir ağaca çarptı. Sürücü M.K., itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi olduğu bildirildi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde ağaca çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

M.K'nin kullandığı 35 BFE 731 plakalı otomobil, Laleli Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı.

İhbar üzerine, kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ambulansla Manisa Merkez Efendi Hastanesine kaldırılan M.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel
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