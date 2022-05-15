Manisa'da ağaca çarpan otomobildeki yolcu öldü, sürücü yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa'da ağaca çarpan otomobildeki yolcu öldü, sürücü yaralandı

AA - Serkan Özcan - Güncel
 - Güncelleme:
Manisa'da ağaca çarpan otomobildeki yolcu öldü, sürücü yaralandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde ağaca çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

SALİHLİ, MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde ağaca çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Serkan Esmir'in (23) kullandığı 35 HNP 75 plakalı otomobil, Ankara İzmir kara yolu Şehitler Mahallesi geçişinde kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı.

Kazada yaralanan sürücü Esmir ile otomobildeki Mustafa Çatalbaş (22), ambulansla Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Mustafa Çatalbaş, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Otomobil sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

AA / Serkan Özcan - Güncel

Salihli, Ankara, Manisa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title