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Manisa'da 85 litre sahte içki ele geçirildi

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Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 2 evde toplam 85 litre sahte içki ele geçirildi. Operasyon kapsamında ayrıca ruhsatsız av tüfeği ve fişek de bulundu.

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekiplerince 2 evde 85 litre sahte içki ele geçirildi.

Salihli Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede sahte içki üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen iki adrese operasyon düzenleyen ekipler, bidon ve şişelerde toplam 85 litre sahte içki, ruhsatsız av tüfeği ve fişek ele geçirdi.

Operasyon kapsamında yakalanan E.A. (44) ile A.C.S. (69) hakkında adli işlem başlatıldı. Sahte içkilere el konuldu.

Kaynak: AA / Güncel

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