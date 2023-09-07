Manisa'da 8 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde düzenlenen operasyonda 8 ruhsatsız tabanca, fişek ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri devam ediyor.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde düzenlenen operasyonda 8 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, önceden belirlen bir adresle iş yerine baskın yaptı. Aramalarda, 8 ruhsatsız tabanca, 8 fişek, 2 tabanca gövdesi, 10 tabanca namlusu, 10 gram metamfetamin, 3 sentetik ecza hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.A'nın işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA / Güncel