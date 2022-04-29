Manisa'da 77 kök Hint keneviri ele geçirildi - Haberler

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Manisa'da 77 kök Hint keneviri ele geçirildi

AA - Kamil Tekmen - Güncel
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Manisa'da 77 kök Hint keneviri ele geçirildi

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki 3 evde saksılara ekili 77 kök Hint keneviri ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki 3 evde saksılara ekili 77 kök Hint keneviri ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ve Turgutlu İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri, Sarıbey Mahallesi'ndeki 3 ikamete operasyon düzenledi.

Aramalarda muhtelif boylarda 77 kök ekili vaziyette Hint keneviri, 1 hassas terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı, 2 kişinin de arandığı belirtildi.

AA / Kamil Tekmen - Güncel

Hint Keneviri, Hisarcık, Turgutlu, Manisa, Güncel, Haberler

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