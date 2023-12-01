Manisa'da 718 Aranan Şahıs Yakalandı

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kasım ayında toplam 718 aranan şahsın yakalandığı bildirildi. Yakalanan şahıslar arasında hırsızlık, yağma ve uyuşturucu gibi nitelikli suçlardan aranma kaydı bulunan şahıslar da yer alıyor.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kasım ayında toplam 718 aranan şahsın yakalandığı bildirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sadece kasım ayı içinde aralarında kesinleşmiş hapis cezaları da bulunan 718 şahsın yakalandığı açıklandı. Yakalanan şahıslar arasında hırsızlık, yağma ve uyuşturucu gibi nitelikli suçlardan aranma kaydı bulunan, 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası olan 11 şahıs ile 20 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası olan 4 şahsın da yakalandığı bildirildi.

'Yağma' ve 'Hırsızlık' suçlarından 43 yıl hapis cezası ile aranan M.K., 'Hırsızlık' suçundan 29 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan İ.Ü., 'Yağma' suçundan 25 yıl 10 gün hapis cezası ile aranan Y.D., 'Dolandırıcılık' suçundan 22 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası ile aranan Y.S.E. isimli şahıslar da yakalanarak adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

Jandarma Asayiş ekipleri ve Jandarma Suç Araştırma Dedektiflerinin, aranan şahısların yakalanmalarına yönelik çalışmalarının devam edeceği bildirildi. - MANİSA