Manisa'da 675 tarihi sikke ele geçirildi
AA - Kamil Tekmen - Güncel
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Manisa'da düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliği taşıyan 675 sikke ve 1 metal obje ele geçirildi.
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Manisa'da düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliği taşıyan 675 sikke ve 1 metal obje ele geçirildi.
Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Taytan Mahallesi'nde F.Ü'nün (51) evinde çok sayıda tarihi eser bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliği taşıyan 675 sikke ile 1 metal obje bulundu.
AA / Kamil Tekmen - Güncel