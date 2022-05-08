Manisa'da 675 tarihi sikke ele geçirildi - Haberler

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Manisa'da 675 tarihi sikke ele geçirildi

AA - Kamil Tekmen - Güncel
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Manisa'da 675 tarihi sikke ele geçirildi

Manisa'da düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliği taşıyan 675 sikke ve 1 metal obje ele geçirildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Manisa'da düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliği taşıyan 675 sikke ve 1 metal obje ele geçirildi.

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Taytan Mahallesi'nde F.Ü'nün (51) evinde çok sayıda tarihi eser bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliği taşıyan 675 sikke ile 1 metal obje bulundu.

AA / Kamil Tekmen - Güncel

Hisarcık, Salihli, Manisa, Metal, Güncel, Haberler

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