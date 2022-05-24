Manisa'da 583 kök Hint keneviri ele geçirildi - Haberler

Manisa'da 583 kök Hint keneviri ele geçirildi
AA - Serkan Özcan - Güncel
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Manisa'nın Soma ve Salihli ilçelerinde 583 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Manisa'nın Soma ve Salihli ilçelerinde 583 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Soma İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cenkyeri Mahallesi dere yatağı bölgesindeki denetimleri sırasında 560 kök ekili Hint keneviri buldu.
Jandarma ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Öte yandan, Salihli ilçesine bağlı Emirhacılı Mahallesi Karakova mevkisinde çalışma yapan jandarma ekipleri de T.Ş'ye (40) ait mısır tarlasında 23 kök Hint keneviri ele geçirdi.
Gözaltına alınan T.Ş'nin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
AA / Serkan Özcan - Güncel